В Доме футбола началось заседание по матчу "Солярис" - "Коломна"

В 14.00 в Доме футбола началось заседание рабочей группы РФС, посвященное скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ между "Солярисом" и "Коломной", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, встреча закончилась разгромом гостей со счетом 6:0, а главный тренер "Коломны" Александр Бодров на пресс-конференции высказал предположение, что некоторые футболисты сдавали матч по причине ставок в букмекерских конторах.

На заседание в офис РФС Бодров прибыл вместе с директором "Коломны" Александром Курановым. Игроков в Дом футбола клуб решил не брать - они в отпуске.