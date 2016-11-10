14:20 | ФУТБОЛ — ПФЛ

В Доме футбола началось заседание по матчу "Солярис" - "Коломна"

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"Коломна" в гостях крупно уступило "Солярису", после чего ее тренер Александр Бодров обвинил своих футболистов в нечестной игре.Почему матч "Солярис" - "Коломна" можно раскрыть как договорной

В 14.00 в Доме футбола началось заседание рабочей группы РФС, посвященное скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ между "Солярисом" и "Коломной", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Напомним, встреча закончилась разгромом гостей со счетом 6:0, а главный тренер "Коломны" Александр Бодров на пресс-конференции высказал предположение, что некоторые футболисты сдавали матч по причине ставок в букмекерских конторах.

На заседание в офис РФС Бодров прибыл вместе с директором "Коломны" Александром Курановым. Игроков в Дом футбола клуб решил не брать - они в отпуске.

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