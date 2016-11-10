Главный тренер "Коломны": "Есть определенные вопросы к игрокам "Коломны", но сейчас они в отпуске"

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров перед началом заседания в Доме футбола, посвященного скандальному матчу зоны "Запад" ПФЛ с "Солярисом" (0:6), подчеркнул, что не отказывается от своих слов, сказанных после встречи, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист высказал предположение, что некоторые футболисты сдавали матч по причине ставок в букмекерских конторах.

- Вы все еще уверены, что некоторые футболисты в матче с "Солярисом" ошибались намеренно? - вопрос Бодрову.

- Еще раз хочу напомнить: на своей пресс-конференции я высказал только предположения по игроку. А это наши внутренние дела, с которыми мы должны разбираться внутри команды. Никакой доказательной базы у меня нет и, наверное, не будет. Первые моменты мы уже разобрали. Есть определенные вопросы к футболистам, но сейчас они в отпуске. Как выйдут - будем вызывать и спрашивать.

- На пресс-конференции вы сказали про букмекерские конторы...

- Это мои предположения. Весь мир играет в тотализаторы. Может быть, это и в нашем случае, но никакой доказательной базы, повторю, у меня нет. Почему я сказал те слова? Эмоции преобладают в любом виде спорта и у каждого человека. Но на пресс-конференции я ответил на вопрос по действиям конкретного футболиста. Того, который все это начал, - удаленного Широкова. Это был основной эпизод. А потом уже в меньшинстве началось все остальное.

- Так вы отказываетесь от своих слов?

- Нет, не отказываюсь. Но, опять же, нужно разобраться. Я сказал не просто в порывах эмоций, надо разбираться.