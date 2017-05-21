"Чертаново" обыграло московское "Торпедо", "Сатурн" сыграл вничью с пензенским "Зенитом"

"Чертаново" выиграло у московского "Торпедо" в матче 24-го тура первенства ПФЛ в группе "Центр". В других встречах "Витязь" переиграл "Энергомаш", тульский "Арсенал-2" сыграл вничью с липецким "Металлургом", "Сатурн" и пензенский "Зенит" обменялись двумя голами.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
24-й тур
"Витязь" (Подольск) - "Энергомаш" (Белгород) - 4:1 (0:0)
Судья: Машлякевич (Москва).
Подольск. Стадион "Труд".
"Металлург" (Липецк) - "Арсенал-2" (Тула) - 2:2 (2:0)
Голы: Овчинников, 15 - с пенальти (1:0). Овчинников, 30 - с пенальти (2:0). Альшанский, 55 (2:1). Стародуб, 58 (2:2).
Судья: Тихонов (Москва).
Липецк. Стадион "Металлург".
"Рязань" (Рязань) - "Динамо" (Брянск) - 0:0
Судья: ГОДУНОВ (Саранск).
Рязань. Стадион "МП ЦСК".
"Сатурн" (Раменское) - "Зенит" (Пенза) - 2:2 (2:1)
Голы: Синявский, 6 (1:0). Злобин, 26 (2:0). Конов, 35 - с пенальти (2:1). Маркин, 72 (2:2).
Судья: Исаев (Великие Луки).
Раменское. Стадион "Сатурн".
"Авангард" (Курск) - "Калуга" (Калуга) - 1:0 (0:0)
Гол: Войнов, 90.
Судья: Юданов (Москва).
Курск. Стадион "Трудовые резервы".
"Чертаново" (Москва) - "Торпедо" (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Ежов, 62.
Судья: Чебан (Москва).
Москва. Стадион "Арена-Чертаново".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/