09:10 | Футбол — ПФЛ

Болельщики "Сокола" устроили концерт под аккомпанемент гитары, баяна и волынки

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Болельщики "Сокола" в матче 16-го тура ПФЛ против брянского "Динамо" (1:0) на трибуне устроили звуковой перфоманс. Фанаты сыграли настоящий концерт, исполнив песню под аккомпанемент гитары, баяна, барабана и волынки.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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trv71

СЭ, напишите лучше про победу Спартака над Наполи с Марадоной. Интервью с участниками интересно было бы почитать. Это же было 7 ноября, в Лужниках!

09:21