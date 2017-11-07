Болельщики "Сокола" устроили концерт под аккомпанемент гитары, баяна и волынки

Болельщики "Сокола" в матче 16-го тура ПФЛ против брянского "Динамо" (1:0) на трибуне устроили звуковой перфоманс. Фанаты сыграли настоящий концерт, исполнив песню под аккомпанемент гитары, баяна, барабана и волынки.