Барнаульское "Динамо" возглавило таблицу "Востока"

"Динамо" из Барнаула выиграло у "Сахалина" в матче 10-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Это позволило бело-голубым возглавить турнирную таблицу.
Первенство России
ПФЛ
Восток
10-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо" (Барнаул) - 0:1 (0:0)
Гол: Аксютенко, 75.
Удаление: Духнов (С), 90+5.
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Иртыш" (Омск) - 0:1 (0:1)
Гол: Мясникевич, 18.
Удаление: Орлов (И), 31.
"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 1:4 (1:2)
Голы: Ерусланов, 2 - с пенальти (0:1). Гандилян, 8 (1:1). Разборов, 14 (1:2). Нагибин, 74 (1:3). Бастов, 90 (1:4).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/