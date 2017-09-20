Барнаульское "Динамо" возглавило таблицу "Востока"

"Динамо" из Барнаула выиграло у "Сахалина" в матче 10-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Это позволило бело-голубым возглавить турнирную таблицу.

Первенство России

ПФЛ

Восток

10-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо" (Барнаул) - 0:1 (0:0)

Гол: Аксютенко, 75.

Удаление: Духнов (С), 90+5.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Иртыш" (Омск) - 0:1 (0:1)

Гол: Мясникевич, 18.

Удаление: Орлов (И), 31.

"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 1:4 (1:2)

Голы: Ерусланов, 2 - с пенальти (0:1). Гандилян, 8 (1:1). Разборов, 14 (1:2). Нагибин, 74 (1:3). Бастов, 90 (1:4).