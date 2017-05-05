Артур Григорьянц: "Установлено, что игрок "Армавира" ударил судью. А действия судей КДК не рассматривает"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц не стал отвечать на обвинения "Армавира" во лжи. Напомним, что КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова в матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2).

– Могу сказать только следующее. Когда рассматриваем юрисдикционные споры, нужно всегда находиться в правовом поле, – сказал Григорьянц. – У любой стороны, которая не согласна с решением КДК, есть право обжаловать вердикт в апелляционном комитете.

– То есть, не готовы ответить на обвинения "Армавира" во лжи?

– А здесь нечего комментировать. Просто высказана какая-то своя позиция. Пожалуйста, идите в апелляционный комитет и там это доказывайте. Еще раз хочу заметить, что КДК не рассматривает действия судей. Ударил судья игрока или нет – факт не установлен. А вот то, что ударил игрок судью официальными лицами в официальных документах матча, которые являются достоверными на момент рассмотрения спора. А больше на эту тему я не вижу смысла говорить. Точка. Если клуб не согласен, он имеет полное право подать апелляцию. Вопрос закрыт. Есть апелляционный комитет, есть CAS. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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