Игрок "Армавира" дисквалифицирован на 6 месяцев за удар судьи головой

Глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета сообщил, что нападающий "Армавира" Андрей Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи головой, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Рассмотрели эпизод из матча "Ротор" – "Армавир". Игрок "Армавира" Мязин ударил головой судью. Футболист дисквалифицирован на 6 месяцев за физическое воздействие на официальное лицо матча. Главный тренер "Армавира" Папикян дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей.