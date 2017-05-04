Судья толкнул нападающего "Армавира", а затем удалил его с поля

Нападающий "Армавира" Андрей Мязин получил красную карточку во время матча 25-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" с "Ротором" (2:1) за стычку с судьей. На 72-й минуте встречи главный арбитр Сергей Смирнов зафиксировал игру рукой у 29-летнего футболиста, чем вызвал недовольство со стороны игрока. Мязин подошел к судье, высказывая претензии, за что получил толчок плечом, а затем желтую карточку. Игрок грудью совершил толчок в ответ, после чего был удален. (Эпизод на видео - с отметки 3.30)