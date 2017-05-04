12:17 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Судья толкнул нападающего "Армавира", а затем удалил его с поля

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Нападающий "Армавира" Андрей Мязин получил красную карточку во время матча 25-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" с "Ротором" (2:1) за стычку с судьей. На 72-й минуте встречи главный арбитр Сергей Смирнов зафиксировал игру рукой у 29-летнего футболиста, чем вызвал недовольство со стороны игрока. Мязин подошел к судье, высказывая претензии, за что получил толчок плечом, а затем желтую карточку. Игрок грудью совершил толчок в ответ, после чего был удален. (Эпизод на видео - с отметки 3.30)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Антон-018

Толкнул наверное все-таки игрок судью. Но судья не хотел видеть фолы, судя по видео.

13:40

serzheo

Порой судей можно понять, особливо после Павлюченко. Футболеры наглеют все больше и больше.

13:06

NapoliFC

Судья молодца, по понятиям усе:))))

12:57