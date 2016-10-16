"Армавир" победил "Черноморец" и сократил отставание от "Ротора"

"Армавир" взял верх над "Черноморцем в матче 12-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило команде сократить отставание от лидирующего "Ротора", который был разгромлен "Чайкой".

Из поединков игрового дня наиболее примечательна встреча "Машука-КМВ" с "Легионом Динамо". Пятигорцы вели по ходу встречи 4:0, пропустили трижды, но смогли удержать победный счет.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

12-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Ангушт" (Назрань) - 0:1 (0:0)

Гол: Дзейтов, 80.

"Ротор" (Волгоград) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:3 (0:1)

Голы: Бояринцев, 20 (0:1). Бороздин, 53 (0:2). Карташов, 64 (0:3).

Удаление: Крутов (Р), 82.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Армавир" - 0:1 (0:0)

Гол: Мязин, 58.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Сочи" - 0:4 (0:2)

Голы: Сафин, 13 (0:1). Киселев, 21 (0:2). Киселев, 60 (0:3). Ваниев, 78 (0:4).

"Афипс" (Афипский) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:0 (1:0)

Гол: Хайманов, 20.

Удаление: Татаев (К), 55.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (1:0)

Голы: Зенин, 41 (1:0). Антипов, 67 (2:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 4:3 (4:0)

Голы: Алиев, 9 (1:0). Джатиев, 14 - с пенальти (2:0). Джатиев, 25 (3:0). Абидоков, 30 (4:0). Муслимов, 54 (4:1). Удунян, 56 (4:2). Кадимов, 75 (4:3).

"Кубань-2" (Краснодар) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:1 (0:1)

Гол: Сердюков, 17.

Удаление: Тюфяков (К), 53.