"Армавир" обыграл "Черноморец", "Краснодар-2" одолел "Легион Динамо"

"Армавир" на своем поле переиграл "Черноморец" в матче 7-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". В других встречах "Кубань-2" уступила "Афипсу", "Краснодар-2" выиграл у "Легиона Динамо", "Биолог-Новокубанск" разгромил "Дружбу", "Спартак" из Владикавказа проиграл "СКА", "Чайка" одолела "Машук", а "Ангушт" и нальчикский "Спартак" разошлись миром.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Юг"
7-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - "Афипс" (Афипский) - 0:2 (0:1)
Голы: Геворкян, 22 (0:1). Шаров, 74 (0:2).
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Афипский. Стадион "Андрей-Арена".
"Армавир" (Армавир) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:0 (1:0)
Голы: Поляков, 35 (1:0). Сафин, 58 (2:0).
Судья: Фролов (Москва).
Армавир. Стадион "Юность".
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:3 (0:2)
Голы: Белоус, 24 (0:1). Стежко, 27 (0:2). Мохаммад, 58 (1:2). Сергеев, 70 (1:3).
Судья: Зубов (Азов).
Махачкала. Стадион "Динамо".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Дружба" (Майкоп) - 4:0 (1:0)
Голы: Федосеев, 44 (1:0). Малыш, 52 (2:0). Дмитриенко, 52 (3:0). Ивашин, 67 (4:0).
Судья: Иванников (Ставрополь).
Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Спартак" (Владикавказ) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (1:0)
Голы: Хасцаев, 38 (1:0). Шумилин, 75 (1:1). Гагиты, 88 - в свои ворота (1:2).
Судья: Ермаков (Краснодар).
Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".
"Чайка" (Песчанокопское) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:0 (1:0)
Гол: Хохлачев, 45.
Судья: Веселов (Москва).
Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".
"Ангушт" (Назрань) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0
Судья: Смирнов (Кисловодск).
Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/
- Спартак Нч
- Дружба М
- Черноморец Нр
- СКА Р/Д
- Армавир (футбол)
- Машук-КМВ
- Ангушт
- Афипс
- Краснодар-2
- Легион Динамо
- Чайка П