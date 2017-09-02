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21:29 | Футбол — ПФЛ

"Армавир" обыграл "Черноморец", "Краснодар-2" одолел "Легион Динамо"


"Армавир" на своем поле переиграл "Черноморец" в матче 7-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". В других встречах "Кубань-2" уступила "Афипсу", "Краснодар-2" выиграл у "Легиона Динамо", "Биолог-Новокубанск" разгромил "Дружбу", "Спартак" из Владикавказа проиграл "СКА", "Чайка" одолела "Машук", а "Ангушт" и нальчикский "Спартак" разошлись миром.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

7-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - "Афипс" (Афипский) - 0:2 (0:1)

Голы: Геворкян, 22 (0:1). Шаров, 74 (0:2).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Афипский. Стадион "Андрей-Арена".

"Армавир" (Армавир) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:0 (1:0)

Голы: Поляков, 35 (1:0). Сафин, 58 (2:0).

Судья: Фролов (Москва).

Армавир. Стадион "Юность".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:3 (0:2)

Голы: Белоус, 24 (0:1). Стежко, 27 (0:2). Мохаммад, 58 (1:2). Сергеев, 70 (1:3).

Судья: Зубов (Азов).

Махачкала. Стадион "Динамо".

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Дружба" (Майкоп) - 4:0 (1:0)

Голы: Федосеев, 44 (1:0). Малыш, 52 (2:0). Дмитриенко, 52 (3:0). Ивашин, 67 (4:0).

Судья: Иванников (Ставрополь).

Новокубанск. Стадион "Биолог".

"Спартак" (Владикавказ) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (1:0)

Голы: Хасцаев, 38 (1:0). Шумилин, 75 (1:1). Гагиты, 88 - в свои ворота (1:2).

Судья: Ермаков (Краснодар).

Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Чайка" (Песчанокопское) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:0 (1:0)

Гол: Хохлачев, 45.

Судья: Веселов (Москва).

Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Ангушт" (Назрань) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0

Судья: Смирнов (Кисловодск).

Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/

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