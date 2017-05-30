Андрей Соколов: "До Павлюченко во втором дивизионе выступал Зырянов"

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов рад переходу бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко в московский "Арарат". Клуб в следующем сезоне выступит в зоне "Центр" второго дивизиона.

– Это положительный факт, – заявил Соколов. – Клуб взял игрока в первую очередь для достижения спортивных результатов. Из игроков национальной сборной во втором дивизионе выступал Константин Зырянов несколько сезонов в составе "Зенита-2". До начала соревнований много времени, и здорово, что клуб и Роман объявили об этом. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Павлюченко перешел в "Арарат"