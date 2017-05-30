Павлюченко перешел в "Арарат"

Нападающий Роман Павлюченко стал игроком "Арарата", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Ранее Павлюченко выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Тоттэнхем" и "Урал". В составе красно-белых форвард дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги. В прошедшем сезоне он провел 23 игры за "Урал", в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

В 2008 году Павлюченко вместе с национальной командой добился лучшего результата в истории российской сборной, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы.

Напомним, что московский "Арарат" недавно заявился в первенство среди команд третьего дивизиона. Команда получила название известного ереванского клуба, который становился чемпионом СССР в 1973 году и обладателем Кубка страны в 1973 и 1975 годах.