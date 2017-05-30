16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко перешел в "Арарат"

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Нападающий Роман Павлюченко стал игроком "Арарата", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Ранее Павлюченко выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Тоттэнхем" и "Урал". В составе красно-белых форвард дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги. В прошедшем сезоне он провел 23 игры за "Урал", в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

В 2008 году Павлюченко вместе с национальной командой добился лучшего результата в истории российской сборной, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы.

Напомним, что московский "Арарат" недавно заявился в первенство среди команд третьего дивизиона. Команда получила название известного ереванского клуба, который становился чемпионом СССР в 1973 году и обладателем Кубка страны в 1973 и 1975 годах.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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knyaz boltconskiy

Чудненько.Но лучше бы в пляжный футбол пошел.

17:30

Александр 7

Из бронзовой евро сборной России и английского "Тоттэнхэма" скатиться за семь лет в...московский "Арарат"...Это и есть зеркало эволюции и развития отечественного футбола за последние семь- восемь лет...А может просто деньжата нужны ещё "парню"...

17:27

Халзан

Во времена моей юности возле железки был такой угол куда армяне загоняли свои цистерны с коньяком и портвейном перед тем как отправлять их на мосвинзавод) А ходили туда к ним за портвейном) как сейчас помню рубль- литр) Справедливости ради надо сказать что портвейн был что надо) не сравнить с тем что продавали в бутылках) И это место в народе называли АРАРАТ)))

17:25

AloneStranger

Срезая путь через московские дворы, пару раз пнул мячик с игравшей там компанией, и его сразу в основной состав записали?

17:19

ЮРОП

Рома, ну позови ты с собой Погребняка!!! А вдвоем вы там горы свернете, Арарат все-таки...

17:18

Филипп1990

И Кубань. Ошибок с новостях море!

17:08

James Gang

Будет Ромка пылить в этом клубе до своего сорокета...

17:08

mikeV

Фото подписания контракта - просто хит!!!

17:06

wedes

Совсем низко пал.

17:05

King's Bounty IIII

ну и команды в МСК. Ждем Нефтчи, Памир и Новбахор. Стадионы будут полны.

17:03

nickkiol

А компот? (Операция Ы) В смысле: А "Кубань"?

17:02

Джин_SM(v3)

Ай, Рома-джан!)))

16:54

Antonio85

Закончил короче

16:51

Rastan

Полчаса назад подтверждено, что Павлюченко перешёл в московский Арарат.

16:47

vik64

ЗлобныйЖиртрест Вообще-то Рома за Ротор выступал, а в тексте его клубная карьера со Спартака начинается. СЭ как всегда Читай лучше текст: Ранее Павлюченко выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Тоттэнхем" и "Урал".

16:46

hant64

Ровно час назад агент Павлюченко назвал переход Романа в Арарат уткой?. Агент не в курсе дел клиента, или он просто дятел?

16:37

ЗлобныйЖиртрест

Вообще-то Рома за Ротор выступал, а в тексте его клубная карьера со Спартака начинается. СЭ как всегда

16:34

James Gang

Московский "Арарат".. что дальше? Питерский "Пахтакор", краснодарский "Нефтчи" или тульский "Жальгирис"?

16:32

Тот самый Зануда

А здесь Вано встречаются такие - болеют смело вслух за Арарат...

16:29

g2ta

что за клуб? бедный Рома, совсем скатился!

16:25