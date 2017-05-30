Павлюченко перешел в "Арарат"

Нападающий Роман Павлюченко стал игроком "Арарата", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Ранее Павлюченко выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Тоттэнхем" и "Урал". В составе красно-белых форвард дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги. В прошедшем сезоне он провел 23 игры за "Урал", в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
В 2008 году Павлюченко вместе с национальной командой добился лучшего результата в истории российской сборной, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы.
Напомним, что московский "Арарат" недавно заявился в первенство среди команд третьего дивизиона. Команда получила название известного ереванского клуба, который становился чемпионом СССР в 1973 году и обладателем Кубка страны в 1973 и 1975 годах.
Роман Павлюченко стал игроком ФК "Арарат"– FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 30 мая 2017 г.
Роман Анатольевич, добро пожаловать в наш клуб! pic.twitter.com/OUm7OmsMWe
knyaz boltconskiy
Чудненько.Но лучше бы в пляжный футбол пошел.
17:30
Александр 7
Из бронзовой евро сборной России и английского "Тоттэнхэма" скатиться за семь лет в...московский "Арарат"...Это и есть зеркало эволюции и развития отечественного футбола за последние семь- восемь лет...А может просто деньжата нужны ещё "парню"...
17:27
Халзан
Во времена моей юности возле железки был такой угол куда армяне загоняли свои цистерны с коньяком и портвейном перед тем как отправлять их на мосвинзавод) А ходили туда к ним за портвейном) как сейчас помню рубль- литр) Справедливости ради надо сказать что портвейн был что надо) не сравнить с тем что продавали в бутылках) И это место в народе называли АРАРАТ)))
17:25
AloneStranger
Срезая путь через московские дворы, пару раз пнул мячик с игравшей там компанией, и его сразу в основной состав записали?
17:19
ЮРОП
Рома, ну позови ты с собой Погребняка!!! А вдвоем вы там горы свернете, Арарат все-таки...
17:18
Филипп1990
И Кубань. Ошибок с новостях море!
17:08
James Gang
Будет Ромка пылить в этом клубе до своего сорокета...
17:08
mikeV
Фото подписания контракта - просто хит!!!
17:06
wedes
Совсем низко пал.
17:05
King's Bounty IIII
ну и команды в МСК. Ждем Нефтчи, Памир и Новбахор. Стадионы будут полны.
17:03
nickkiol
А компот? (Операция Ы) В смысле: А "Кубань"?
17:02
Джин_SM(v3)
Ай, Рома-джан!)))
16:54
Antonio85
Закончил короче
16:51
Rastan
Полчаса назад подтверждено, что Павлюченко перешёл в московский Арарат.
16:47
vik64
ЗлобныйЖиртрест Вообще-то Рома за Ротор выступал, а в тексте его клубная карьера со Спартака начинается. СЭ как всегда Читай лучше текст: Ранее Павлюченко выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Тоттэнхем" и "Урал".
16:46
hant64
Ровно час назад агент Павлюченко назвал переход Романа в Арарат уткой?. Агент не в курсе дел клиента, или он просто дятел?
16:37
ЗлобныйЖиртрест
Вообще-то Рома за Ротор выступал, а в тексте его клубная карьера со Спартака начинается. СЭ как всегда
16:34
James Gang
Московский "Арарат".. что дальше? Питерский "Пахтакор", краснодарский "Нефтчи" или тульский "Жальгирис"?
16:32
Тот самый Зануда
А здесь Вано встречаются такие - болеют смело вслух за Арарат...
16:29
g2ta
что за клуб? бедный Рома, совсем скатился!
16:25