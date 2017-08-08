Александр Тукманов: "Задача перед "Торпедо" - выход в ФНЛ"

Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов отметил, что клуб готов вернуться в ФНЛ. Сейчас команда выступает в группе "Центр" ПФЛ.

– Задача перед командой – выход в ФНЛ по итогам текущего сезона, – цитирует ТАСС Тукманова. – Осуществление задачи будет зависеть от футболистов и тренерского штаба команды, и я считаю, что им это по плечу. По финансовой составляющей никакого беспокойства нет, она стабильная и позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ.

Приглашение Игоря Колыванова? Я знал его еще тогда, когда он был игроком, пересекались во время работы в РФС, у него были хорошие результаты в юношеской команде России и в "Уфе".

Приглашение Андрея Иванова и Андрея Вясяновича состоялось благодаря новому главному тренеру. Он знает их, готов им доверять. Команда "Торпедо" – авторитетный клуб, в котором многие футболисты хотели бы поиграть. Все соперники в нашей зоне "Центр" настраиваются на нас по-особому.