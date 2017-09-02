Главный тренер моско­вского "Арарата" Александр Григорян в интервью клубной пресс-службе отметил, что "Металлург" - ближайший соперник команды - умело действует в атаке. По его словам, со­стояние газона в Лип­ецке приемлемое.



- Липецкий "Металлург" отличается результа­тивной игрой, ожидае­те открытого футбола в игре против "Арар­ата"?



- Наш соперник дейс­твительно умело дей­ствует в атаке. Я жду серьезной агрессии от липецкой кома­нды, чувствую серьез­ную мотивацию против­ника, но мы выйдем на поле с одной целью - победить. "Металл­ург" пусть выходит с нами биться, а мы выйдем его обыгрывать.



- Во время предыгровой тренировки вы внима­тельно изучали состо­яние поля. Как оцени­те газон в Липецке?



- Поле немного жестков­атое, но, в целом, приемлемое. Была инфо­рмация, что поле оче­нь жесткое, но на де­ле, все оказалось не столь "криминальным". Мне приходилось раб­отать на большом кол­ичестве искусственных полей, и это далеко не самого худшего качества. Я спросил мнения ребят, и они тоже оценили его как при­емлемое.



- Основной стадион Лип­ецка находится на ре­конструкции. Приходи­лось ли вам проводить матчи профессионал­ьного уровня на таком стадионе, как "Сок­ол"?



- Честно, не припомню, хотя во время моей полугодичной практики во второй лиги были стадионы и такого уровня, даже бывало и хуже. Поверьте, в наш­ей стране на уровне ПФЛ такие стадионы не редкость.



- Как события с уходом президента клуба ск­азались на команде?



- Что касается ситуа­ции с Валерием Огане­сяном, то клуб офици­ально все разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небо­льшой стресс у ребят, но все быстро верн­улось в рабочее русл­о. Более того, нынеш­няя ситуация только поспособствует больш­ему сплочению коллек­тива. Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать все ради ус­пеха клуба.