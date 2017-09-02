Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян в интервью клубной пресс-службе отметил, что "Металлург" - ближайший соперник команды - умело действует в атаке. По его словам, состояние газона в Липецке приемлемое.
- Липецкий "Металлург" отличается результативной игрой, ожидаете открытого футбола в игре против "Арарата"?
- Наш соперник действительно умело действует в атаке. Я жду серьезной агрессии от липецкой команды, чувствую серьезную мотивацию противника, но мы выйдем на поле с одной целью - победить. "Металлург" пусть выходит с нами биться, а мы выйдем его обыгрывать.
- Во время предыгровой тренировки вы внимательно изучали состояние поля. Как оцените газон в Липецке?
- Поле немного жестковатое, но, в целом, приемлемое. Была информация, что поле очень жесткое, но на деле, все оказалось не столь "криминальным". Мне приходилось работать на большом количестве искусственных полей, и это далеко не самого худшего качества. Я спросил мнения ребят, и они тоже оценили его как приемлемое.
- Основной стадион Липецка находится на реконструкции. Приходилось ли вам проводить матчи профессионального уровня на таком стадионе, как "Сокол"?
- Честно, не припомню, хотя во время моей полугодичной практики во второй лиги были стадионы и такого уровня, даже бывало и хуже. Поверьте, в нашей стране на уровне ПФЛ такие стадионы не редкость.
- Как события с уходом президента клуба сказались на команде?
- Что касается ситуации с Валерием Оганесяном, то клуб официально все разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небольшой стресс у ребят, но все быстро вернулось в рабочее русло. Более того, нынешняя ситуация только поспособствует большему сплочению коллектива. Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать все ради успеха клуба.