"Афипс" разгромил СКА, продлив беспроигрышную серию до 25 матчей

"Афипс" забил 4 безответных гола СКА в матче 31-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Клуб из Афипского лидирует в таблице и не проигрывает 25 матчей подряд. Столь же продолжительная беспроигрышная серия у "Армавира", но клуб Арсена Папикяна одержал на две победы меньше.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

31-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:0

"Афипс" (Афипский) - СКА (Ростов-на-Дону) - 4:0 (2:0)

Голы: Белоус, 23 (1:0). Геворкян, 32 - с пенальти (2:0). Шаров, 55 (3:0). Подбельцев, 63 (4:0).

Удаление: Клыша (С), 70.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (2:0)

Голы: Джатиев, 7 (1:0). Зайцев, 31 (2:0).

"Кубань-2" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:0

Удаление: Омаров (Л), 90+1.

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (1:0)

Гол: Стуканов, 26.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (0:0)

Гол: Губанов, 69 - в свои ворота.