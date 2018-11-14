"Спартак-2" в присутствии Кононова разгромил "Сибирь"

"Спартак-2" разгромил "Сибирь" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (3:0). Голами отметились хавбек Солтмурад Бакаев, нападающий Георгий Мелкадзе и хавбек Егор Рудковский.

"Спартак-2" набрал 35 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Сибирь" с 16 баллами занимает 19 строчку.

Отметим, что на этой встрече присутствовал новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:0 (2:0)

Голы: Бакаев, 13 (1:0). Мелкадзе, 43 (2:0). Рудковский, 65 (3:0).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Петрунин, Воропаев, Гапонов, Полубояринов (Тиуб, 70), Тюнин (Бакалюк, 78), Бакаев (Рудковский, 51), Руденко (Репях, 83), Нимели, Мелкадзе.

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Курбанов, Полюткин, Макаренко, Аравин, Смирнов, Гладышев (Дудолев, 78), Галыш, Азаров, Свежов (Парфинович, 77), Киреенко.

Предупреждения: Курбанов, 50. Петрунин, 53. Смирнов, 55. Тюнин, 59. Макаренко, 72. Парфинович, 83. Мелкадзе, 84. Нимели, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

14 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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