"Нижний Новгород" объявил о переходе Сапеты

"Нижний Новгород" объявил о переходе полузащитника Александра Сапеты.
Александр Сапета - в "Нижнем Новгороде" https://t.co/xyLxTVYu5U pic.twitter.com/dlmEmsE3x0– ФК Нижний Новгород (@fcnn2018) 17 сентября 2018 г.
- Впечатления от нового клуба только положительные, - приводит слова 29-летнего хавбека официальный сайт нижегородского клуба. - Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле.
Последним клубом Сапеты был "Ростов", за который он провел 5 игр.