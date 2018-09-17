"Нижний Новгород" объявил о переходе Сапеты

"Нижний Новгород" объявил о переходе полузащитника Александра Сапеты.

- Впечатления от нового клуба только положительные, - приводит слова 29-летнего хавбека официальный сайт нижегородского клуба. - Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле.

Последним клубом Сапеты был "Ростов", за который он провел 5 игр.

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