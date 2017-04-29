"Клоуны" ли судьи – за что удалили спартаковца?

На 28-й минуте матча 34-го тура первенства России "Тосно" – "Спартак-2" (1:1) арбитр Олег Соколов удалил игрока гостей Александра Лихачева за лишение соперника явной возможности забить гол. Спартаковец попытался сыграть в подкате и не позволить сопернику убежать один на один с вратарем. Рефери из Воронежа посчитал, что Лихачев сфолил. Хотя, если судить по тому, куда после единоборства покатился мяч, можно предположить, что игрок красно-белых сначала все-таки сыграл в мяч и только затем попал ногой в ногу соперника. Но утверждать, что Соколов ошибся, нельзя – нет повтора эпизода крупным планом.
Между тем после игры другой спартаковский футболист Георгий Мелкадзе назвал судей "клоунами", видимо, выразив таким образом недовольство их работой. Спартаковец не уточнил, в чем состоят его претензии.
Отмечу, что во втором тайме хозяева поля дважды требовали назначить пенальти в ворота красно-белых. Однако арбитр правильно оценил ситуации в штрафной площади "Спартака" и в обоих случаях продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
old grumbler
Всё тот же бред о том кто первый коснулся мяча. Уже даже дуракам разжевали что теперь нет такого критерия у судей... есть агрессивная игра за неё и удалили. А игрокам надо в футбол играть а не работать на поле помощниками судьи у него они уже есть...
00:17
DMaster
Так та же ситуация, что с удалением Бикфалви у Урала в матче с Зенитом. По ней вроде все уже сказали.
00:15
Ya Santey
ты паря и вправду облучённый!
00:05
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Судьи-то, конечно, клоуны. Но вовсе не из-за этой ситуации, а потому что постоянно подсуживают спартачку основному, боятся принимать решения не в его пользу, справедливо опасаясь за свою карьеру, либо, как Николаев, они просто за него болеют и не гнушаются помогать. чем могут...
23:38 29 апреля