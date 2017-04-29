"Клоуны" ли судьи – за что удалили спартаковца?

На 28-й минуте матча 34-го тура первенства России "Тосно" – "Спартак-2" (1:1) арбитр Олег Соколов удалил игрока гостей Александра Лихачева за лишение соперника явной возможности забить гол. Спартаковец попытался сыграть в подкате и не позволить сопернику убежать один на один с вратарем. Рефери из Воронежа посчитал, что Лихачев сфолил. Хотя, если судить по тому, куда после единоборства покатился мяч, можно предположить, что игрок красно-белых сначала все-таки сыграл в мяч и только затем попал ногой в ногу соперника. Но утверждать, что Соколов ошибся, нельзя – нет повтора эпизода крупным планом.

Между тем после игры другой спартаковский футболист Георгий Мелкадзе назвал судей "клоунами", видимо, выразив таким образом недовольство их работой. Спартаковец не уточнил, в чем состоят его претензии.

Отмечу, что во втором тайме хозяева поля дважды требовали назначить пенальти в ворота красно-белых. Однако арбитр правильно оценил ситуации в штрафной площади "Спартака" и в обоих случаях продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Георгий Мелкадзе: "Матч с "Тосно" судила бригада клоунов"