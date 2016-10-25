10:47 | ФУТБОЛ — Кубок России

Жирков и Кришито могут не сыграть с "Анжи"

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Участие защитников "Зенита" Юрия Жиркова и Доменико Кришито в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" под вопросом, информирует Bobsoccer. Защитник Евгений Чернов, получивший в домашней игре 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:0) ушиб голеностопа, должен успеть восстановиться к матчу с махачкалинской командой.

Сегодня "Зенит" начинает подготовку к игре. Наставник Мирча Луческу проведет восстановительную тренировку: те, кто не играл против "Оренбурга", будут работать по обычной программе, выходившие на поле "Петровского" получат необходимые процедуры и потренируются в облегченном режиме.

В Каспийск петербургский клуб отправится завтра после утреннего занятия. Встреча между "Анжи" и "Зенитом" состоится 27 октября.

Дополнительная информация

http://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=364606

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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