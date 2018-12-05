"Спартак" - "Урал": Максименко, Глушаков, Тимофеев, Зе Луиш и Адриану в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Спартак" - "Урал".

"Спартак": Максименко, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль Майега, Араторе, Панюков, Юсупов.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.