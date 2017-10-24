На кубковые матчи забыли назначить судей?

Невероятно, но сегодня в первой половине дня еще не были полностью сформированы судейские бригады на матчи 1/8 финала Кубка России, которые пройдут уже завтра. Как стало известно "СЭ", кто-то из сотрудников департамента судейства и инспектирования РФС забыл назначить резервных арбитров. Тревогу подняли представители клубов, чьи команды должны выйти на поле в среду.

В результате резервных нашли. В том числе для игры "СКА-Хабаровск" - "Динамо" СПб, которая пройдет в регионе, где судей не так много. По нашим данным, на ней в роли четвертого арбитра будет работать 24-летний Сергей Цыганок из Владивостока. (Александр БОБРОВ)

Напомним, что в пятницу официальный сайт РФС опубликовал новость о назначении следующих арбитров:

"СКА-Хабаровск" – "Динамо – Санкт-Петербург": судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Луч-Энергия" – "Енисей": судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Николай Фролов (Раменское)

"Тамбов" – "Авангард": судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Юрий Куница (Краснодар).

"Шинник" – "Олимпиец": судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Амкар": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Спартак" – "Спартак-Нальчик": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Рубин" – "Крылья Советов": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

​"Тосно" – "Томь": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

Такого в российском футболе еще не бывало! Странные назначения в Кубке России //

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