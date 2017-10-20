Такого в российском футболе еще не бывало! Странные назначения в Кубке России

Определены арбитры и инспекторы матчей 1/8 финала Кубка России, которые пройдут 25 октября. Два назначения вызывают вопросы.

Антон Анопа второй раз подряд будет судить кубковый матч во Владивостоке. 20 сентября в 1/16 финала он работал на игре "Луч-Энергия" - "Анжи" (2:0). Сергей Иванов в тот же день обслуживал игру "Тюмень" - "Тосно" (1:2), а теперь снова назначен на встречу с участием команды из Ленинградской области. Такого в истории Кубка еще не бывало!

Общий список назначений выглядит так:

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" СПб – Соколов (Воронеж);

"Луч-Энергия" – "Енисей" – Анопа (Благовещенск);

"Тамбов" – "Авангард" – Любимов (Санкт-Петербург);

"Шинник" – "Олимпиец" – Борисов (Самара);

"Ростов" – "Амкар" – Сухой (Люберцы);

"Спартак" – "Спартак" Нч – Волошин (Смоленск);

"Рубин" – "Крылья Советов"– И.Федотов (Москва);

"Тосно" – "Томь" – С.Иванов (Ростов-на-Дону). (Александр БОБРОВ)

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