Массимо Каррера: "Футболист - не машина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что во второй половине встречи 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0) его команда стала допускать ошибки.

- В первом тайме мы не позволяли "Черноморцу" создавать хоть что-то опасное, а вот во втором стали ошибаться, терять мяч, - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака". - В итоге хозяева проводили контратаки. Я изначально знал, что легкой прогулки в Новороссийске не будет…

Футболист не машина, в которую заливают бензин – и она едет. Невозможно, чтобы игроки постоянно выходили на поле по три раза за неделю. А молодежь, которую я использовал сегодня, показала, что они достойные футболисты.

"Спартак" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Анжи".

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