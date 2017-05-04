18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Ари поедет в Екатеринбург и забьет "Уралу"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что нападающий команды Ари, принявший участие в массовой драке в финале Кубка России, поедет в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата страны с "Уралом" и забьет там гол. Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2) прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.

В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан – со стороны москвичей. Фидлер в интервью "СЭ" выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, "то будет здорово".

– Пускай (игроки "Урала") ждут, – цитирует ТАСС Семина. – Ари поедет в Екатеринбург и забьет им.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4233026

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (10)
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sergant89

Нарывается старичок в петушке или просто понтуется. После того как ЛОКО выиграл кубок им уже без разницы какое место 8-е или 10-е они займут в Чемпе и лишние проблемы с разборками с уральцами им тоже не нужны.

19:29

waleriy

Старичок-то оказывается с головой не дружит плюс к этому еще плохой тренер.

19:20

shpasic

только вот сам Сёмин скажется больным и не приедет, чтобы ему самому не прилетело.

19:08

SUNDESIGN

Dymanomashina____ты действительно дебил, раз не понял.....что это слова выжившего из ума идиота..

19:03

merniloskut

Если уральцы его там сломают, то жалко не будет!

18:57

Dymanomashina

marksan Dymanomashina_______ Человек правильно пишет! Дожил до 70 лет, а своих игроков сдержать не может! Вроде тебя - такого же дебила! 18:49---------------------------------------Ну, коли для тебя голословное оскорбление 70-летнего заслуженного человека - это норма, то увы: на этом форуме как минимум две невоспитанные параши.....

18:54

marksan

Dymanomashina_______ Человек правильно пишет! Дожил до 70 лет, а своих игроков сдержать не может! Вроде тебя - такого же дебила!

18:49

marksan

Хамите, Палыч?

18:46

Dymanomashina

SUNDESIGN Старый выживший из ума идиот.. 18:4-------------------------------------------------И это пишет молодая, умная, ничего не добившаяся в жизни параша...

18:46

SUNDESIGN

Старый выживший из ума идиот..

18:41