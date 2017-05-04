Юрий Семин: "Ари поедет в Екатеринбург и забьет "Уралу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что нападающий команды Ари, принявший участие в массовой драке в финале Кубка России, поедет в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата страны с "Уралом" и забьет там гол. Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2) прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.
В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан – со стороны москвичей. Фидлер в интервью "СЭ" выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, "то будет здорово".
– Пускай (игроки "Урала") ждут, – цитирует ТАСС Семина. – Ари поедет в Екатеринбург и забьет им.
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России
sergant89
Нарывается старичок в петушке или просто понтуется. После того как ЛОКО выиграл кубок им уже без разницы какое место 8-е или 10-е они займут в Чемпе и лишние проблемы с разборками с уральцами им тоже не нужны.
19:29
waleriy
Старичок-то оказывается с головой не дружит плюс к этому еще плохой тренер.
19:20
shpasic
только вот сам Сёмин скажется больным и не приедет, чтобы ему самому не прилетело.
19:08
SUNDESIGN
Dymanomashina____ты действительно дебил, раз не понял.....что это слова выжившего из ума идиота..
19:03
merniloskut
Если уральцы его там сломают, то жалко не будет!
18:57
Dymanomashina
marksan Dymanomashina_______ Человек правильно пишет! Дожил до 70 лет, а своих игроков сдержать не может! Вроде тебя - такого же дебила! 18:49---------------------------------------Ну, коли для тебя голословное оскорбление 70-летнего заслуженного человека - это норма, то увы: на этом форуме как минимум две невоспитанные параши.....
18:54
marksan
Dymanomashina_______ Человек правильно пишет! Дожил до 70 лет, а своих игроков сдержать не может! Вроде тебя - такого же дебила!
18:49
marksan
Хамите, Палыч?
18:46
Dymanomashina
SUNDESIGN Старый выживший из ума идиот.. 18:4-------------------------------------------------И это пишет молодая, умная, ничего не добившаяся в жизни параша...
18:46
SUNDESIGN
Старый выживший из ума идиот..
18:41