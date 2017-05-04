Юрий Семин: "Ари поедет в Екатеринбург и забьет "Уралу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что нападающий команды Ари, принявший участие в массовой драке в финале Кубка России, поедет в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата страны с "Уралом" и забьет там гол. Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2) прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.

В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан – со стороны москвичей. Фидлер в интервью "СЭ" выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, "то будет здорово".

– Пускай (игроки "Урала") ждут, – цитирует ТАСС Семина. – Ари поедет в Екатеринбург и забьет им.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России