"Арсенал" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России

В первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Оренбург" дома уступил "Арсеналу" (2:4).

В составе победителей отличились Эванс Кангва, который сделал дубль, Кирилл Комбаров и Лука Джорджевич. У хозяев забивали Силвие Бегич и Джордже Деспотович.

Ответный матч состоится в Туле, назначенная дата - 24 февраля 2019 года.

Олимп-Кубок России

1/4 финала

Первый матч

"Оренбург" - "Арсенал" (Тула) - 2:4 (1:2)

Голы: Кангва, 7 (0:1). Кангва, 21 (0:2). Бегич, 41 (1:2). Комбаров, 62 (1:3). Деспотович, 79 (2:3). Джорджевич, 90+5 (2:4).

"Оренбург": Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Бегич, Маляров, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 46), Рикарду Алвеш (Чуканов, 82), Козлов (Деспотович, 57).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 78), Бакаев (Мирзов, 69), Кангва, Ожегович (Джорджевич, 80).

Предупреждения: Сутормин, 18. Ожегович, 29. Бегич, 90. Терехов, 90. Левашов, 90+5.

Судьи: Матюнин. Елеференко, Шаламберидзе (все - Москва).

28 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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