Зобнин поблагодарил всех за поддержку и уже разрабатывает ногу

Роман ЗОБНИН в своем Инстаграме показал, как восстанавливается после травмы.

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме опубликовал фотографию после операции на колене. Футболист поблагодарил всех за слова поддержки.

– Все хорошо, всем-всем-всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх! – написал Зобнин.

Вдобавок хавбек разместил "историю" в Инстаграме, показав, как при помощи специального аппарата разрабатывает ногу.

Напомним, что операция Зобнину была сделана в римской клинике в понедельник вечером. Как сообщалось, пластика передней крестообразной связки прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.

Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).