Журналист: "Магнуссон 1 июля станет игроком ЦСКА"

Исландский защитник Хердур Магнуссон перейдет в ЦСКА 1 июля, утверждает в своем Твиттере британский журналист Грегор Макгрегор.

- Меня спрашивали о Хердуре Магнуссоне. По моей информации, он перейдет в ЦСКА 1 июля, - написал журналист. Российская команда хочет объявить о трансфере после того, как сборная Исландии вылетит с ЧМ-2018. Возможно, это произойдет раньше.

Been asked about Hordur Magnusson deal: understand that he joins CSKA Moscow from 1 July. Russian side want to make official announcement after World Cup though, once Iceland knocked out. May still be announced earlier. #BristolCity #CSKA – Gregor MacGregor (@GeeMacGee) 12 июня 2018 г.

Исландец на данный момент является игроком "Бристоль Сити". В минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионшипе. Защитник вошел в состав сборной Исландии на чемпионат мира-2018.

В то же время агент футболиста сообщил "СЭ", что сделка по переходу завершится 13 или 14 июня.

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