Жирков и Ерохин покинули сбор "Зенита"

Сегодня утром полузащитники "Зенита" Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули сбор команды. По медицинским соображениям тренерский штаб принял решение, что игрокам будет целесообразнее вернуться домой и готовиться к сезону под присмотром реабилитологов. Каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок.

Жирков и Ерохин в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира и помогли команде выйти в четвертьфинал .