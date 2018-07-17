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Жирков и Ерохин покинули сбор "Зенита"


Сегодня утром полузащитники "Зенита" Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули сбор команды. По медицинским соображениям тренерский штаб принял решение, что игрокам будет целесообразнее вернуться домой и готовиться к сезону под присмотром реабилитологов. Каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок.

Жирков и Ерохин в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира и помогли команде выйти в четвертьфинал .

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-17-zhirkov-i-erokhin-pokinuli-raspolozhenie-komandy.htm

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