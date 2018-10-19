Жена Мамаева не возражает, если он будет жить в их квартире в Краснодаре в случае домашнего ареста

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, не против того, чтобы хавбек жил в их квартире в Краснодаре в случае домашнего ареста, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Ранее футболисты подали прошения о переводе их под домашний арест. В эти минуты проходит заседание Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева.

Жена Мамаева не возражает, если Павел будет жить в их квартире в Краснодаре в случае изменения меры пресечения - адвокат игрока.#Мамаев #Мосгорсуд – Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 19 октября 2018 г.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!