10:32 | Футбол — РПЛ

Жена Мамаева не возражает, если он будет жить в их квартире в Краснодаре в случае домашнего ареста

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Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, не против того, чтобы хавбек жил в их квартире в Краснодаре в случае домашнего ареста, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Мамаев и форвард "Зенита"  Александр Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

Ранее футболисты подали прошения о переводе их под домашний арест. В эти минуты проходит заседание Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева.

 

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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