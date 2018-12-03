"Ждем вас, бойцы!" "Спартак" поддержал Жиго и Зобнина

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, на которой запечатлены защитник Самюэль Жиго и хавбек Роман Зобнин. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.

- Мы вас ждем, бойцы! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

В воскресенье игроки "Спартака" перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1) вышли на поле в майках с фотографиями этих футболистов.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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