"Зенит" заявил Краневиттера

"Зенит" внес в заявку на сезон нового полузащитника команды Матиаса Краневиттера, информирует пресс-служба РФПЛ. Накануне питерцы объявили о подписании с хавбеком 4-летнего контракта. По данным СМИ, сине-бело-голубые выкупили аргентинца у "Атлетико" за восемь миллионов евро.
В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.
Сразу после переезда в Санкт-Петербург Краневиттер попал в заявку "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала". Новичок питерцев начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что игра состоится сегодня, 9 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Отметим, что "Урал" внес в заявку в премьер-лигу защитника Никиту Чернова, арендованного у ЦСКА.
.@zenit_spb (Санкт-Петербург) заявили:– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Краневиттер Клаудио Матиас (полузащитник) https://t.co/cNTuwQ71k1#межсезонье #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/fAYSmMoSTm
ФК "Урал" (Екатеринбург) @FCURAL заявили:– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Чернов Никита Александрович (защитник) https://t.co/4nWNi0kW4E#межсезонье #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/hpkCEYdoDk
баламошка
Орлов захлебнётся слюной, выговаривая фамилию.
17:13
Millwall82
Краневвитер на латинского бандита из фильмов смахивает))) ну или на гопника на Купчаге))))
17:05