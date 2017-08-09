"Зенит" заявил Краневиттера

"Зенит" внес в заявку на сезон нового полузащитника команды Матиаса Краневиттера, информирует пресс-служба РФПЛ. Накануне питерцы объявили о подписании с хавбеком 4-летнего контракта. По данным СМИ, сине-бело-голубые выкупили аргентинца у "Атлетико" за восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.

Сразу после переезда в Санкт-Петербург Краневиттер попал в заявку "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала". Новичок питерцев начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что игра состоится сегодня, 9 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Отметим, что "Урал" внес в заявку в премьер-лигу защитника Никиту Чернова, арендованного у ЦСКА.