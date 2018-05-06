"Зенит" впервые за 10 лет остался без медалей

Победа ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" сделала армейцев недосягаемыми для "Зенита".
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга, за тур до финиша занимающий пятое место, впервые с сезона-2008 остался без медалей чемпионата России. В последних восьми розыгрышах премьер-лиги сине-бело-голубые завоевали три золота, два серебра и три бронзы. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних сезонов "Зенита"
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2008
|
Дик АДВОКАТ
|
30
|
12
|
12
|
6
|
59-37
|
48
|
5-е
|
2009
|
Дик АДВОКАТ, Анатолий ДАВЫДОВ
|
30
|
15
|
9
|
6
|
48-27
|
54
|
3-е
|
2010
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
30
|
20
|
8
|
2
|
61-21
|
68
|
1-е
|
2011/12
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
44
|
24
|
16
|
4
|
85-40
|
88
|
1-е
|
2012/13
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
30
|
18
|
8
|
4
|
53-25
|
62
|
2-е
|
2013/14
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ, Сергей СЕМАК, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
30
|
19
|
6
|
5
|
63-32
|
63
|
2-е
|
2014/15
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
30
|
20
|
7
|
3
|
58-17
|
67
|
1-е
|
2015/16
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
30
|
17
|
8
|
5
|
61-32
|
59
|
3-е
|
2016/17
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
30
|
18
|
7
|
5
|
50-19
|
61
|
3-е
|
2017/18
|
Роберто МАНЧИНИ
|
29
|
13
|
11
|
5
|
40-1
|
50
|
4-е или 5-е
Millwall82
Оглушительный свист стоял в субботу когда Денисов принимал мяч.
22:03
saga2012
Халк в Китае.....и чего???????2-3 место.....
22:02
Подковоголовый баклан
Милка82 (конструкторша табуреток,работница оборонки и кинодеятельница с 30-летним стажем) все баклановых воспитанников по лиге ищет. А на два простых вопроса ответить не может. Почему эти воспитанники играют где угодно,но не в Звените? Почему 17 клуП Европы,осенью лидировавший с охрененным отрывом,к концу чемпионата свалился на 5-е место?
22:02
Millwall82
Потом дали в Динамо*
22:01
saga2012
в ж.....пу великие менеджеры..... ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА...ЧТО ВЫ НАМ ПОДАРИЛИ???????????????????????????????????????
22:01
Millwall82
Сага, прав? Шантажируя команду? Поднять ему зп до той что ему дали потом в Анжи (5 млн) и затем в Анжи? Подонки, у Вас смотрю в чести. Где он и где Халк.
22:01
saga2012
и скажите что Денисов был не прав
21:59
saga2012
И скажите что в 2012 -Денисов был не прав.......весна она покажет кто где ср...ал....и показала....
21:59
Millwall82
А разве не неграми были Бруну Алвеш, Витцель, ХАлк (пускай и мулаты), Рондон и главное свой, местный.... Идову. Пускай угольков откровенных и не было, но все же.
21:55
saga2012
Осетину Ч(я не расист)-пора забыть про родственников....Оздоевых,Габуловых и т.п. см.Миранчуков,Денисовых,Братьев ЦСКА,Игнашевича,Жиркова,Смольникова,Чалова,Головина,Акинфея!!!!!!
21:55
Митяй.КБ
Фурсенка гений,качать его на руках
21:53
Гарик "внук Наташи" Попов
Лучше с неграми и 0:7.
21:53
Семь ветров
Побольше Набибулиных, Оздоевых, Полозов-Ерохиных-Терентьевых-Мевль ну и конечно кучу вишенок в виде меганапа Антохшки - 1313 сухих минут даже Сашка Кокорин в лучшие годы себе не позволял, но главное - без проклятых негров! ))) Одно единственное светлое пятно в этой команде без яиц - Кузяев.
21:51
saga2012
vittorio-049 я лично знал Павла Федоровича Садырина мне вообще ...полный пипец...Благо его детище-ЦСКА!!!!прёт!!!!!!дави Свинок!!!!
21:51
Millwall82
КБ, в ваш Спартаке он всего лишь пару месяцев был, не взяли потому что посчитали бесперспективным(с), ты вью хоть его почитай, или те кто побыл пару дней автоматический спартаковец?))
21:50
saga2012
обо.....срали настроение 3 млн.жителей..........минимум на 2 года......это нормально?????????????
21:48
Красно Белый Питер
Millwall82, Селихов не воспитанник Зенита. Прежде чем писать такое,почитай его Биографию
21:47
Vittorio-049
saga2012 А кто сказал, что он экономист и тем более хороший?
21:46
Vittorio-049
И это с таким бюджетом и зарплатами!
21:44
Millwall82
А так воспитанники Зенита есть в каждой команде РФПЛ, от Денисова, Селихова, Васина до Ионова и Каннуникова.
21:43
saga2012
для зенита(брат-2) : вот скажи американец в чем сила?разве в деньгах?.....вот у тебя много денег!,и чего?????? кто сильней стал? я вот думаю-сила в правде! потому что правды за тобой -нет! Ты обманул кого то-денег на жил....и чего???сильнее стал? нет ,не стал!!!!ПОТОМУЧТО-ПРАВДЫ ЗА ТОБОЙ НЕТ!!!!!
21:42
Millwall82
Сага, Аня (Анюков), воспитанник КС вообще-то. ну и Скроботов по потенциалу куда выше Кутепки и Васина, хоть сейчас его на ЧМ бери.
21:41
Гарик "внук Наташи" Попов
Позорище! Но и это надо пройти. Динамо вон,в пердив сваливалось. Народная негритянская команда,16 лет искала себя,а найдя себя в росфутболе,побила все рекорды в Европе. Ничего страшного,идём дальше.
21:39
saga2012
Газпром об...ся(болела Зенита с 1974 года)-ПОЗОР
21:37
saga2012
Манчини ясно сказал......денег молодым дали много....а они еще ни к деньгам ни к игре не готовы..... вопрос: где Аршавины?кержаковы?анюковы?денисовы? чего млярды платить людям из за бугра и искать и выкидывать? миллер -ты же вроде не плохой экономист..... почему ЛОКО и ЦСКА,Спартак со своими играет?(Чалов,Головин,Миранчуки,Знобнин.....) где про....срали???????????????????????где Нас обманули????????????????
21:35
Спринт
Полный провал питерской команды имени дилетанта Фурсенко, который не способен эффективно работать в спорте. Крайним гапромовские правители сделают Манчини, который стал заложником властных дилетантов. ФК "Зенит" абсолютно худший клуб в Европе по соотношению цена-качество.
21:30
Prometheus1983
Главное посмешище в мировом футболе. Такого нет нигде.
21:29
NF
Трагедияяяя...
21:28
Семь ветров
Пятюню дали, молодчаги, а вообще Манчини прав, игроков вообще нету, надо бы нормально закупится, но ясно точно - 80 мультов это мизерная сумма, надо бы хорошенько потрясти бюджет.
21:25
saga2012
на самом деле(я болела с 1974 года).....так жидко ....играть нельзя......Всегда Зенит бился до конца....а сейчас.......простите ...понос....
21:24