"Зенит" впервые за 10 лет остался без медалей

Победа ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" сделала армейцев недосягаемыми для "Зенита".

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга, за тур до финиша занимающий пятое место, впервые с сезона-2008 остался без медалей чемпионата России. В последних восьми розыгрышах премьер-лиги сине-бело-голубые завоевали три золота, два серебра и три бронзы. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних сезонов "Зенита"

Сезон Тренер И В Н П М О Место 2008 Дик АДВОКАТ 30 12 12 6 59-37 48 5-е 2009 Дик АДВОКАТ, Анатолий ДАВЫДОВ 30 15 9 6 48-27 54 3-е 2010 Лучано СПАЛЛЕТТИ 30 20 8 2 61-21 68 1-е 2011/12 Лучано СПАЛЛЕТТИ 44 24 16 4 85-40 88 1-е 2012/13 Лучано СПАЛЛЕТТИ 30 18 8 4 53-25 62 2-е 2013/14 Лучано СПАЛЛЕТТИ, Сергей СЕМАК, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 30 19 6 5 63-32 63 2-е 2014/15 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 30 20 7 3 58-17 67 1-е 2015/16 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 30 17 8 5 61-32 59 3-е 2016/17 Мирча ЛУЧЕСКУ 30 18 7 5 50-19 61 3-е 2017/18 Роберто МАНЧИНИ 29 13 11 5 40-1 50 4-е или 5-е​

Турнирная таблица и календарь чемпионата России