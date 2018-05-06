20:50 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" впервые за 10 лет остался без медалей

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
58

Победа ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" сделала армейцев недосягаемыми для "Зенита".

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга, за тур до финиша занимающий пятое место, впервые с сезона-2008 остался без медалей чемпионата России. В последних восьми розыгрышах премьер-лиги сине-бело-голубые завоевали три золота, два серебра и три бронзы. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних сезонов "Зенита"

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Место

2008

Дик АДВОКАТ

30

12

12

6

59-37

48

5-е

2009

Дик АДВОКАТ, Анатолий ДАВЫДОВ

30

15

9

6

48-27

54

3-е

2010

Лучано СПАЛЛЕТТИ

30

20

8

2

61-21

68

1-е

2011/12

Лучано СПАЛЛЕТТИ

44

24

16

4

85-40

88

1-е

2012/13

Лучано СПАЛЛЕТТИ

30

18

8

4

53-25

62

2-е

2013/14

Лучано СПАЛЛЕТТИ, Сергей СЕМАК, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

30

19

6

5

63-32

63

2-е

2014/15

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

30

20

7

3

58-17

67

1-е

2015/16

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

30

17

8

5

61-32

59

3-е

2016/17

Мирча ЛУЧЕСКУ

30

18

7

5

50-19

61

3-е

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

29

13

11

5

40-1

50

4-е или 5-е​

Турнирная таблица и календарь чемпионата России 

58
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (58)
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Millwall82

Оглушительный свист стоял в субботу когда Денисов принимал мяч.

22:03

saga2012

Халк в Китае.....и чего???????2-3 место.....

22:02

Подковоголовый баклан

Милка82 (конструкторша табуреток,работница оборонки и кинодеятельница с 30-летним стажем) все баклановых воспитанников по лиге ищет. А на два простых вопроса ответить не может. Почему эти воспитанники играют где угодно,но не в Звените? Почему 17 клуП Европы,осенью лидировавший с охрененным отрывом,к концу чемпионата свалился на 5-е место?

22:02

Millwall82

Потом дали в Динамо*

22:01

saga2012

в ж.....пу великие менеджеры..... ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА...ЧТО ВЫ НАМ ПОДАРИЛИ???????????????????????????????????????

22:01

Millwall82

Сага, прав? Шантажируя команду? Поднять ему зп до той что ему дали потом в Анжи (5 млн) и затем в Анжи? Подонки, у Вас смотрю в чести. Где он и где Халк.

22:01

saga2012

и скажите что Денисов был не прав

21:59

saga2012

И скажите что в 2012 -Денисов был не прав.......весна она покажет кто где ср...ал....и показала....

21:59

Millwall82

А разве не неграми были Бруну Алвеш, Витцель, ХАлк (пускай и мулаты), Рондон и главное свой, местный.... Идову. Пускай угольков откровенных и не было, но все же.

21:55

saga2012

Осетину Ч(я не расист)-пора забыть про родственников....Оздоевых,Габуловых и т.п. см.Миранчуков,Денисовых,Братьев ЦСКА,Игнашевича,Жиркова,Смольникова,Чалова,Головина,Акинфея!!!!!!

21:55

Митяй.КБ

Фурсенка гений,качать его на руках

21:53

Гарик "внук Наташи" Попов

Лучше с неграми и 0:7.

21:53

Семь ветров

Побольше Набибулиных, Оздоевых, Полозов-Ерохиных-Терентьевых-Мевль ну и конечно кучу вишенок в виде меганапа Антохшки - 1313 сухих минут даже Сашка Кокорин в лучшие годы себе не позволял, но главное - без проклятых негров! ))) Одно единственное светлое пятно в этой команде без яиц - Кузяев.

21:51

saga2012

vittorio-049 я лично знал Павла Федоровича Садырина мне вообще ...полный пипец...Благо его детище-ЦСКА!!!!прёт!!!!!!дави Свинок!!!!

21:51

Millwall82

КБ, в ваш Спартаке он всего лишь пару месяцев был, не взяли потому что посчитали бесперспективным(с), ты вью хоть его почитай, или те кто побыл пару дней автоматический спартаковец?))

21:50

saga2012

обо.....срали настроение 3 млн.жителей..........минимум на 2 года......это нормально?????????????

21:48

Красно Белый Питер

Millwall82, Селихов не воспитанник Зенита. Прежде чем писать такое,почитай его Биографию

21:47

Vittorio-049

saga2012 А кто сказал, что он экономист и тем более хороший?

21:46

Vittorio-049

И это с таким бюджетом и зарплатами!

21:44

Millwall82

А так воспитанники Зенита есть в каждой команде РФПЛ, от Денисова, Селихова, Васина до Ионова и Каннуникова.

21:43

saga2012

для зенита(брат-2) : вот скажи американец в чем сила?разве в деньгах?.....вот у тебя много денег!,и чего?????? кто сильней стал? я вот думаю-сила в правде! потому что правды за тобой -нет! Ты обманул кого то-денег на жил....и чего???сильнее стал? нет ,не стал!!!!ПОТОМУЧТО-ПРАВДЫ ЗА ТОБОЙ НЕТ!!!!!

21:42

Millwall82

Сага, Аня (Анюков), воспитанник КС вообще-то. ну и Скроботов по потенциалу куда выше Кутепки и Васина, хоть сейчас его на ЧМ бери.

21:41

Гарик "внук Наташи" Попов

Позорище! Но и это надо пройти. Динамо вон,в пердив сваливалось. Народная негритянская команда,16 лет искала себя,а найдя себя в росфутболе,побила все рекорды в Европе. Ничего страшного,идём дальше.

21:39

saga2012

Газпром об...ся(болела Зенита с 1974 года)-ПОЗОР

21:37

saga2012

Манчини ясно сказал......денег молодым дали много....а они еще ни к деньгам ни к игре не готовы..... вопрос: где Аршавины?кержаковы?анюковы?денисовы? чего млярды платить людям из за бугра и искать и выкидывать? миллер -ты же вроде не плохой экономист..... почему ЛОКО и ЦСКА,Спартак со своими играет?(Чалов,Головин,Миранчуки,Знобнин.....) где про....срали???????????????????????где Нас обманули????????????????

21:35

Спринт

Полный провал питерской команды имени дилетанта Фурсенко, который не способен эффективно работать в спорте. Крайним гапромовские правители сделают Манчини, который стал заложником властных дилетантов. ФК "Зенит" абсолютно худший клуб в Европе по соотношению цена-качество.

21:30

Prometheus1983

Главное посмешище в мировом футболе. Такого нет нигде.

21:29

NF

Трагедияяяя...

21:28

Семь ветров

Пятюню дали, молодчаги, а вообще Манчини прав, игроков вообще нету, надо бы нормально закупится, но ясно точно - 80 мультов это мизерная сумма, надо бы хорошенько потрясти бюджет.

21:25

saga2012

на самом деле(я болела с 1974 года).....так жидко ....играть нельзя......Всегда Зенит бился до конца....а сейчас.......простите ...понос....

21:24

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