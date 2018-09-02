19:03 | Футбол — РПЛ

"Зенит - "Спартак": трибуна красно-белых освистала Дзюбу


Болельщики "Спартака" при объявлении стартовых составов на матч 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" освистала форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу. При этом свист был еле слышен из-за того, что стадион "Санкт-Петербург" встретил Дзюбу шумным и долгим приветствием. (Игорь НОВИКОВ) 

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)

результаты опроса
8003 чел.
Как Артем Дзюба сыграет против "Спартака" в 6-м туре РПЛ?
Забьет больше одного гола
14.1%
Забьет гол
43.5%
Сделает голевую передачу
4.5%
Заработает удаление
5.1%
Получит желтую карточку
8.3%
Ничем не отметится
24.5%
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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