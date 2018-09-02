"Зенит - "Спартак": трибуна красно-белых освистала Дзюбу

Болельщики "Спартака" при объявлении стартовых составов на матч 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" освистала форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу. При этом свист был еле слышен из-за того, что стадион "Санкт-Петербург" встретил Дзюбу шумным и долгим приветствием. (Игорь НОВИКОВ)

Дзюбу встретили мощно всем стадионом. Гости посвистели немного. pic.twitter.com/tctLeGROwD – Igor Novikov (@_novikov_igor) 2 сентября 2018 г.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)