"Зенит" поздравил с днем рождения Александра Дюкова

"Зенит" поздравил с днем рождения президента команды Александра Дюкова. Дюков занимает свой пост с 2008 года.

13 декабря свой сорок девятый день рождения отмечает президент футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков. Уважаемый Александр Валерьевич, мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, желаем Вам успехов и не сомневаемся, что впереди нас ждут новые победы, достижения и рекорды, – говорится в сообщении на официальной странице "Зенита" в Instagram.