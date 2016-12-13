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"Зенит" поздравил с днем рождения Александра Дюкова

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"Зенит" поздравил с днем рождения президента команды Александра Дюкова. Дюков занимает свой пост с 2008 года.

13 декабря свой сорок девятый день рождения отмечает президент футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков. Уважаемый Александр Валерьевич, мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, желаем Вам успехов и не сомневаемся, что впереди нас ждут новые победы, достижения и рекорды, – говорится в сообщении на официальной странице "Зенита" в Instagram.

 

13 декабря свой сорок девятый день рождения отмечает президент футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков. Уважаемый Александр Валерьевич, мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, желаем Вам успехов и не сомневаемся, что впереди нас ждут новые победы, достижения и рекорды! // Today, the 13th December, marks the birthday of club president Alexander Dyukov. On behalf of everyone here at Zenit we'd like to wish you a happy birthday! We wish you every success in the future and are certain that many great wins, wonderful achievements and new records are waiting for us.

Фото опубликовано zenit_spb (@zenit_spb) Дек 13 2016 в 12:57 PST

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