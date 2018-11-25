"Зенит" победил "Ростов"

"Зенит" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0). Голами отметились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.
В концовке встречи гости остались вдесятером после удаления Аяза Гулиева.
Для Сергея Семака это первая победа над ростовчанами в качестве тренера после четырех поражений.
"Зенит" (34 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" - 5 очков. "Ростов" (23 очка) занимает пятое место.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: Дриусси, 12 (1:0). Ерохин, 63 (2:0).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Паредес (Краневиттер, 89), Ерохин (Оздоев, 86), Эрнани (Терентьев, 78), Мак, Дриусси, Дзюба.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 86).
Предупреждения: Гулиев, 35. Сигурдссон, 79. Гацкан, 89.
Удаление: Гулиев, 81.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/