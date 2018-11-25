"Зенит" победил "Ростов"

"Зенит" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0). Голами отметились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.

В концовке встречи гости остались вдесятером после удаления Аяза Гулиева.

Для Сергея Семака это первая победа над ростовчанами в качестве тренера после четырех поражений.

"Зенит" (34 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" - 5 очков. "Ростов" (23 очка) занимает пятое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: Дриусси, 12 (1:0). Ерохин, 63 (2:0).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Паредес (Краневиттер, 89), Ерохин (Оздоев, 86), Эрнани (Терентьев, 78), Мак, Дриусси, Дзюба.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 86).

Предупреждения: Гулиев, 35. Сигурдссон, 79. Гацкан, 89.

Удаление: Гулиев, 81.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам