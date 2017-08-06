20:27 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" на матче со "Спартаком" обновил клубный рекорд посещаемости

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По информации официального Твиттера "Зенита", матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака", посетило больше 50-ти тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.

При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.

Таким образом, "Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с "Бней-Иегудой". 

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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svs

Что-то я не понял. Все билеты проданы. Стадион вмещает 68 тыс. А на матче 53 тыс. Получается что 15 тыс купили билеты но не пришли?

00:10

shpasic

странно, что на уютные стадионы ЦСКА и Краснодара пришло 12 и 19 тысяч зрителей соответственно. я уж не говорю о девяти тысяче болельщиком на РЖД арене.

23:59 6 августа

Versus67

Барыги жгут в Питере)))

20:57 6 августа

redgy

если не сегодня аншлаг, то когда?.. или не все места были в продаже..

20:53 6 августа