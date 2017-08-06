"Зенит" на матче со "Спартаком" обновил клубный рекорд посещаемости

По информации официального Твиттера "Зенита", матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака", посетило больше 50-ти тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.
При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.
Таким образом, "Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с "Бней-Иегудой".
На матче присутствуют 53 099 зрителей! 😍 #ЗенитСпартак pic.twitter.com/pZs1e4AJca– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
svs
Что-то я не понял. Все билеты проданы. Стадион вмещает 68 тыс. А на матче 53 тыс. Получается что 15 тыс купили билеты но не пришли?
00:10
shpasic
странно, что на уютные стадионы ЦСКА и Краснодара пришло 12 и 19 тысяч зрителей соответственно. я уж не говорю о девяти тысяче болельщиком на РЖД арене.
23:59 6 августа
Versus67
Барыги жгут в Питере)))
20:57 6 августа
redgy
если не сегодня аншлаг, то когда?.. или не все места были в продаже..
20:53 6 августа