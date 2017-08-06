"Зенит" на матче со "Спартаком" обновил клубный рекорд посещаемости

По информации официального Твиттера "Зенита", матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака", посетило больше 50-ти тысяч зрителей. Ранее клуб сообщал, что все билеты на матч проданы.

При вместимости в 68 тысяч зрителей, на игре присутствует 53 099 человек.

Таким образом, "Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены в российской истории. Предыдущий рекорд был установлен три дня назад: 45 670 болельщиков на игре с "Бней-Иегудой".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"