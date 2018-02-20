"Зенит": "Мы дома"

Пресс-служба "Зенита" на своей странице в Твиттере сообщила о том, что команда вернулась в Россию. Напомним, сине-бело-голубые проводили сбор в Риме.
"Мы дома", - говорится в сообщении "Зенита".
Напомним, команде Роберто Манчини предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селика". Первая игра завершилась победой шотландцев со счетом 1:0. Матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге, начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Мы дома 😗 pic.twitter.com/HWFwTagpEi– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 февраля 2018 г.
Доктор_Хряк
Мне тут анекдот кореша из Думы прислали :"Если глава Газпрома господин Миллер пропишется в Саранске, то средняя зарплата в Мордовии будет немного выше, чем в Питере." Я им посоветовал не торопиться с Саранском. Миллера МЫ отправим в Бутырку :)
21:55
Патриот Сибири
И прикрепили фотографию какого-то пустыря. Может, где-то там их родная теплотрасса?
21:16
Доктор_Хряк
Надеюсь, эти два М будут отправлены добывать золото для РОССИИ, а не на форумах языком работать. Я правильно говорю, Володя? )
20:43
Доктор_Хряк
18.03.2018 - это день отправы немытых в их законный пердифф. Зинаида умерла. Зинаиду забудут. Когда наши историки будут писАть летопись футбола, о Зинаиде даже и не напишут. А если и что то скажут, то типа так- был такой клуп, который был позором РОССИИ, ибо содержался на пенсии Бабушек РОССИИ и на пенсии Бабушек купил себе чашку никому не нужную , чтобы войти в ДЕШЁВУЮ историю !
20:38
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Моя пресс служба готова с аналогичным заявлением - Я дома! Эх... Забыл.... Нет у меня своей пресс службы:((
20:35
баламошка
punch_s * шутка про бомжей и дом///////////Бугага)) Им дом построили бабушки и бедные северокорейские рабы.
20:28
вэняляйнэн
У Зенита лучший дом в мире.
20:19
kaduly
Зенит лучший клуб ,а как он бесит масквачей .
19:47
punch_s
* шутка про бомжей и дом
19:47
баламошка
В Аргентине штоле?
19:24
vladeg
дико извиняюсь ,но вы в жопе ...причём давно
19:00