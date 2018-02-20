"Зенит": "Мы дома"

Пресс-служба "Зенита" на своей странице в Твиттере сообщила о том, что команда вернулась в Россию. Напомним, сине-бело-голубые проводили сбор в Риме.

"Мы дома", - говорится в сообщении "Зенита".

Напомним, команде Роберто Манчини предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селика". Первая игра завершилась победой шотландцев со счетом 1:0. Матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге, начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.