18:48 | Футбол — РФПЛ

"Зенит": "Мы дома"

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Пресс-служба "Зенита" на своей странице в Твиттере сообщила о том, что команда вернулась в Россию. Напомним, сине-бело-голубые проводили сбор в Риме.

"Мы дома", - говорится в сообщении "Зенита".

Напомним, команде Роберто Манчини предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селика". Первая игра завершилась победой шотландцев со счетом 1:0. Матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге, начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Доктор_Хряк

Мне тут анекдот кореша из Думы прислали :"Если глава Газпрома господин Миллер пропишется в Саранске, то средняя зарплата в Мордовии будет немного выше, чем в Питере." Я им посоветовал не торопиться с Саранском. Миллера МЫ отправим в Бутырку :)

21:55

Патриот Сибири

И прикрепили фотографию какого-то пустыря. Может, где-то там их родная теплотрасса?

21:16

Доктор_Хряк

Надеюсь, эти два М будут отправлены добывать золото для РОССИИ, а не на форумах языком работать. Я правильно говорю, Володя? )

20:43

Доктор_Хряк

18.03.2018 - это день отправы немытых в их законный пердифф. Зинаида умерла. Зинаиду забудут. Когда наши историки будут писАть летопись футбола, о Зинаиде даже и не напишут. А если и что то скажут, то типа так- был такой клуп, который был позором РОССИИ, ибо содержался на пенсии Бабушек РОССИИ и на пенсии Бабушек купил себе чашку никому не нужную , чтобы войти в ДЕШЁВУЮ историю !

20:38

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Моя пресс служба готова с аналогичным заявлением - Я дома! Эх... Забыл.... Нет у меня своей пресс службы:((

20:35

баламошка

punch_s * шутка про бомжей и дом///////////Бугага)) Им дом построили бабушки и бедные северокорейские рабы.

20:28

вэняляйнэн

У Зенита лучший дом в мире.

20:19

kaduly

Зенит лучший клуб ,а как он бесит масквачей .

19:47

punch_s

* шутка про бомжей и дом

19:47

баламошка

В Аргентине штоле?

19:24

vladeg

дико извиняюсь ,но вы в жопе ...причём давно

19:00

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