"Зенит" и "Валенсия" улаживают последние детали по трансферу Гарая

Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай в ближайшее время станет игроком "Валенсии", утверждает Marca. Стороны улаживают последние детали трансфера, сумма которого оценивается в 20 миллионов евро. Напомним, что ранее главный тренер Мирча Луческу сообщил, что 29-летний аргентинец хочет вернуться в Испанию. Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что матч 5-го тура премьер-лиги против "Амкара" (3:0) стал для Гарая последним в составе питерской команды.

Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.