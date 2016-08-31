09:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" и "Валенсия" улаживают последние детали по трансферу Гарая

0
0
0

Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай в ближайшее время станет игроком "Валенсии", утверждает Marca. Стороны улаживают последние детали трансфера, сумма которого оценивается в 20 миллионов евро. Напомним, что ранее главный тренер Мирча Луческу сообщил, что 29-летний аргентинец хочет вернуться в Испанию. Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что матч 5-го тура премьер-лиги против "Амкара" (3:0) стал для Гарая последним в составе питерской команды.

Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ