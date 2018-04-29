"Зенит" – ЦСКА: нулевая ничья в Санкт-Петербурге

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 0:0. Зенитовец Александр ЕРОХИН и армеец Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Зенит" и ЦСКА не забили голов матче 28-го тура чемпионата России.

В первом тайме травму получил защитник хозяев Бранислав Иванович, его заменил Юрий Жирков.

За два тура до окончания премьер-лиги ЦСКА (52 очка) занимает третье место, "Зенит" (50) – четвертое. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте идет "Спартак" (53).

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович (Жирков, 19), Кришито, Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев (Полоз, 85), Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витинью, 79), Головин, Щенников, Муса, Чалов.

Предупреждения: Бистрович, 5. Кришито, 6. А.Березуцкий, 37. В.Березуцкий, 43. Щенников, 58. Ригони, 84. Паредес, 90+3.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

29 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 51328 зрителей.

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