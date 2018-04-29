18:22 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" – ЦСКА: нулевая ничья в Санкт-Петербурге

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 0:0. Зенитовец Александр ЕРОХИН и армеец Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 0:0. Зенитовец Александр ЕРОХИН и армеец Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Зенит" и ЦСКА не забили голов матче 28-го тура чемпионата России.

В первом тайме травму получил защитник хозяев Бранислав Иванович, его заменил Юрий Жирков.

За два тура до окончания премьер-лиги ЦСКА (52 очка) занимает третье место, "Зенит" (50) – четвертое. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте идет "Спартак" (53).

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович (Жирков, 19), Кришито, Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев (Полоз, 85), Заболотный, Дриусси (Краневиттер, 87).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Бистрович (Натхо, 90+2), Кучаев (Витинью, 79), Головин, Щенников, Муса, Чалов.

Предупреждения: Бистрович, 5. Кришито, 6. А.Березуцкий, 37. В.Березуцкий, 43. Щенников, 58. Ригони, 84. Паредес, 90+3.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Гаврилин (Владимир), Лунев (Новосибирск).

29 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 51328 зрителей.

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Зенит - ЦСКА

 

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Станет ли "Локомотив" чемпионом России в 28-м туре?
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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (65)
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Sandy45

Опять Позор России может проскочить в ЛЧ и там рекорды по пропущенным мячам ставить((

19:09

вояка

Откровенно говоря все претинденты от нашего чемпа для сражений в ЛЧ выглядят совсем не впечатляюще .... все из первой пятёрки с кучей самых разнообразных проблем .... главная из которых конечно же мастерство .... даже если кто-то всех своих легов выставит на матчи ЛЧ. Но болелы всегда надеются - вдруг кто выстрелит и проскочит как в недалёком прошлом это получилось у цска и локо (выйти в четвертьфинал). А так - то всем ясно - больше команд - больше разгромов ... или просто поражений ... больше расстройства.

19:06

Спартач и че?

yspesh4 посмотрим. я лишь констатирую конкретно то, что не люблю в цска и зените расточительность одного и жадность другого. я вообще считаю должна быть лига по типу нхл где бабки распределяются и нет смысла никому подсуживать . и тогда тосно мог бы спокойно существовать как второй клуб из спб(куда я спокойно хожу болеть за спартачек )))

19:04

Ю.Ю.

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ ______________ Это всё, уж извини, словоблудие. Кто конкретно, ежели ЦСКА по твоему не достоин?

19:00

maks55555

Неужели от Заболотного серьезно ждали какого-то результата? Как его не должно было быть, так и есть.

19:00

Spartak-Online1

Вообще удивляет игра питерцев.Одни беспонтовые навесы.И для этого надо было звать не дешевого Манчини? Позовите лучше Столешникова, он вам игру поставит!)))

18:59

Brother Beyond

Заболотный скоро себя проявит... В отпуске на пляже новую загогулину на голове выстрижет.

18:57

Котовский

После вчерашнего Интер- Юве , довольно противно было смотреть на мучения Зенита и кляч.

18:55

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Ю.Ю.======= В Л.Ч. "футболить" должны достойные команды из достойных стран!!! А из НАШЕЙ недофутбольной дырищи достаточно ТРЁХ клубов на два кубка!!!! А то, чем дальше, тем больше европейских футбольных спецов и болельщиков от смеха лопаться будут, наблюдая игру команд ""1/7 части Суши"" !!!!!

18:53

БэнД

Новоуепинни Хорошо когда бакланами рулят те, кто щас рулят. Игрочков покупают, тренерчков. Кони и поросята могут быть спокойны------------------------Хорошо, что ты есть, фуфел. А то некого чмырить было бы ))

18:52

yspesh4

Спартач и че? NF ну как-бы не секрет что жадность цска и расточительность зенита должны когда-то аукнуться вам господа. получаем расписываемся. а 3ьим надо краснодар к нему претензий нет как и бестолковой вражды. 18:35 /// Вы уже у Динамы выиграли? Подложат вам союзнички свинью, с них должок.

18:52

Новоуепинни

Так-то представляю, какой шлак рфпл в ЛЧ соберется. Ужас. Причем мариборов с аустриями будет меньше, а ливерпулей больше

18:51

Новоуепинни

Хорошо когда бакланами рулят те, кто щас рулят. Игрочков покупают, тренерчков. Кони и поросята могут быть спокойны

18:49

Spartak-Online1

Тухленькая ничейка в пользу Спартака.

18:49

maks55555

Нефилим---Конечно, все команды крепкие, а тебе не кажется, что просто наши лидеры деградировали настолько, что в атаке удается хорошо сыграть очень редко(((

18:47

Adios Amigos R...

NF Adios Amigos R... Так, этих двух Федун уже купил. Осталось купить Палыча... -------------------- Федун купил "Газпром"?)... 18:42 ======================== Да, богат. Плюс копил ещё, откладывал с обедов.

18:47

Нефилим

maks55555--------------в Ростове Карпин костьми ляжет, а Спартаку подгадит, Динамо вообще свиней ненавидит - именно они ментов в пердив отправили, специально слив Уфе. ну а насчет обосраться - то по этому показателю Спартак всегда был непревзойденным чемпионом. Так что посмотрим.... Хотя я не уверен например. что ЦСКА прямо уж так обыграет Арсенал. Тоже команда крепкая, будет тяжело. И Анжи не подарок...

18:43

Ю.Ю.

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ _____________ А, кто тогда должен в ЛЧ футболить?

18:43

yspesh4

Всё отлично, ждем ничьей хрюшек. Да даже если и 3-е место, в квалифае не будет большой четверки.

18:43

maks55555

Dimik1976----Что в итоге? Быстрее всего 2 место Спартак, 3-е ЦСКА. Зенит полный провал, в какие русско-аргентинские дебри залезли с ним так похоже и не поняли))

18:42

NF

Adios Amigos R... Так, этих двух Федун уже купил. Осталось купить Палыча... -------------------- Федун купил "Газпром"?)...

18:42

ВСЕНАМАЧТУ

ЗЮК: Заболотный через пару туров выйдет на пик формы. 18:38........И МОЖНО СТАВИТЬ ЧТО РОССИЯ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ

18:42

serzheo

Шашлычники - то чего сдесь труться? Кое как впихнули Амкару с нарушением правил и рады)) ФК 07 ждет вас...

18:42

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Бакланы, вы бакланы бомжовские... Коней гиннеровских надо было чепушить и в хвост и в гриву!!!!! нечего им больше в Л.Ч. делать!!!! Пусть после Ч.Р. разбегается 50--60 % семитского табуна.. Кто на пенсию, кто на исторические РОДИНЫ!!!! А женя израильский пусть с лиго--европейскими денюжками покувыркается!!!!

18:41

serzheo

Зенит - треть сезона сыграл на ноль... в обе стороны))

18:40

just be cool

Brother Beyond Конифей - монстр! Жалко, что за сборную он так не играет.///////////// против сборной в нападении не заболотные обычно играют. 18:27

18:40

diskmen

Dymanomashina СЭ болеет за ЦСКА ,а Советский Спорт за Спартак.ЦСКА за 15 минут до конца сильно просел,но повеэло что выстоял.Акинфеев просто супер.

18:39

maks55555

вояка Но всё же нравится что драка за медали будет идти до конца. -------Только не драка за медали, а за места в ЛЧ, это более верно, медали им быстрее всего не нужны, кроме золота.

18:39

Dimik1976

А в итоге?!

18:39

Dimik1976

После 10-го тура всех интересовало кто займёт 2-3 место?! ЦСКА,Локомотив,Краснодар??! Первый, понятно, без вариантов, Зенит.... -5-тый Спартак

18:38

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