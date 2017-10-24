Зелимхан Бакаев: "Романцев пригласил отца на просмотр, а он не пришел"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что интерес к футболу ему привил отец. По его словам, папа хавбека проходил просмотр в клубе.

– Кто повлиял на интерес к футболу? Не дедушка ли?

– Нет. Он вообще старается не вникать в то, что происходит в футболе. Хотя каждый день мне звонит. Каждый день, представляете?! А разговор у нас длится 30 секунд, если не меньше. Спрашивает, как мои дела, отвечаю. А потом интересуюсь, как его здоровье? И он сразу прощается со мной: "Да, нормально, все хорошо..." Мол, не спрашивай меня об этом вообще. Знаете, как бабушка и дедушка поздравили с победой в Суперкубке? Позвонили: "Выходил на поле?" – "Нет." —"Ну, ничего, в следующий раз сыграешь. Победили?" – "Да". – "Поздравляем". И на этом диалог закончился. Правда, сейчас, когда меня стали чаще привлекать к работе с основой, они начали смотреть матчи.

– Так почему же вы все-таки выбрали для себя футбол?

– Главный человек, который поспособствовал этому, – отец. Раньше он был просто помешан на футболе. Мне родные и друзья говорят: если ты будешь играть хотя бы частично как твой папа, то ты станешь хорошим футболистом. Потому что отец мог тренироваться часами. Но он был молодым, и у него не было наставника. С возрастом у папы появились другие интересы, и с футболом он завязал.

Хотя жизнь ему предоставляла хорошие шансы. Его звали на просмотр в "Спартак" из Орджоникидзе, когда клуб возглавлял Олег Иванович Романцев. На тренировке во время двусторонней игры папа забил решающий гол. Олег Иванович пригласил его на следующее занятие, но отец не пришел.

– Серьезно?!

– Да. Сам не знает, почему. Потом жалел об этом, ночами не спал. Теперь пристально следит за нами, чтобы мы не повторили его путь. И если бы не отец, я бы, наверное, давно закончил с футболом. Но слова папы помогают мне не сдаваться. Он говорит: "Тренируйся, и тебе это поможет".