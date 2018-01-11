Заза Джанашия: "Без Кверквелии в "Локо" будет хаос"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия в интервью "СЭ" считает защитника Соломона Кверквелию​ одним из ключевых игроков красно-зеленых.

– Кто из игроков "Локомотива" вам сейчас особенно нравится?

– Если убрать Кверквелию, сзади у команды наступит хаос! В наше время оборона "Локо" тоже был силен обороной. Вообще голов не пропускали! Это одна из фишек и Семина. Когда вижу Сабу, вспоминаю Чугайнова. Когда в обороне Игорь, никаких разговоров о надежности не возникало.

– Джанашия-футболист прошел бы Кверквелию?

– Ха-ха, прошел бы! Хотя было бы тяжело, скажу вам. У Сабы очень длинные ноги, он высокий. Вот когда он устанет, тогда его еще можно обыграть. (Александр МУЙЖНЕК)

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