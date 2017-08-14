Заболотному гол в ворота ЦСКА понравился больше, чем в ворота "Локомотива"

Нападающий клуба "Тосно" Антон Заболотный признался, что гол в ворота ЦСКА получился более эффектным, чем в ворота "Локомотива" в прошедшем туре чемпионата России. Тем не менее оба мяча он считает важными.

- Конечно, по красоте более эффектным получился гол в ворота ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Заболотного. – Но сравнивать я бы их не стал все-таки. Каждый забитый мяч важен для команды. Это главное. Мне комфортно, когда мы играем в два нападающих. Больше возможности комбинировать и атаковать, а вообще это вопрос тренерского штаба. Как мне скажут, так и буду играть. Для себя поставил задачу забить больше, чем в прошлом сезоне в ФНЛ. Ведь надо прогрессировать с каждым годом и улучшать статистику.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"