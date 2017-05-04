За что Карасев невзлюбил "Оренбург"?

"Оренбург" выполнил обещание и выложил на своем официальном сайте три эпизода с участием арбитра Сергея Карасева. Напомним, что после матча 26-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Оренбург" (1:1), главный тренер гостей Роберт Евдокимов выразил недовольство, за что его команда была наказана 11-метровым. Тренер пообещал выложить на сайте сравнения с решениями арбитра в предыдущих играх.

– В сложнейшем матче мы сыграли ничью, – цитирует пресс-служба самарского клуба Евдокимова. – В каких-то моментах нам повезло, а в каких-то выше всяких похвал сыграл Руденко. Тем не менее, моменты у чужих ворот у нас были. При счете 0:1 у "Оренбурга" не получилось довести контратаки до конца и снять все вопросы о победителе. В конце встречи мы получили гол с липового пенальти. В целом мы довольны тем, что сыграли вничью с прямым конкурентом.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Оренбург"