22:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Желаю здоровья Пашинину"

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Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "Думал, что судьи помогали "Краснодару"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) рассказал о том, как формировал состав на матч. Также он пожелал скорейшего выздоровления Олегу Пашинину, исполнявшему обязанности наставника железнодорожников после отставки Игорь Черевченко, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Вы советовались с Пашининым, какой состав выпускать?

– Я использовал свой опыт, смотрел предыдущую игру, она мне запомнилась. С Олегом я тоже советовался, буквально на днях разговаривал. Пожелаю здоровья ему, надеюсь, скорее вернется из больницы. У нас было общее понимание.

– Хенти вышел в стартовом составе. Как оцените его игру? Возможно ли появление Хенти и Шкулетича вместе?

– Вполне возможно. Наверно, в какие-то отрезки матча. Но Хенти сыграл сегодня сильно и в целом хорошо, он держал в напряжении центральных защитников "Краснодара", оказывал давление.

– Изменения коснулись линии атаки – Майкон, Хенти. Почему выбор пал именно на них?

– Предыдущий матч где-то мне не понравился, и он дал пищу для размышления. Потому появились другие игроки. К тому же, "Краснодар" – своеобразная команда, один из лидеров. Должна была быть корректировка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

ЮРИЙ СЁМИН: "ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ ПАШИНИНУ". Однозначно! Желаем Олегу Пашинину выздоравливать, поправиться и возвращаться в строй! Олег поздравляем Вас с победой Локомотива! Победы очень хорошо лечат! Поздравляем Палыча с победным НАЧАЛОМ в Локомотиве! Команда очень старалась и ЗАСЛУЖЕННО победила! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

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