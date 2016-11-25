Юрий Семин: "В "Локомотиве" никогда не вмешивались в работу тренера"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнул, что возвращение в клуб - новый вызов. По словам специалиста, он ощущает огромную ответственность.

– "Локомотив" – это очередной вызов для тренера Семина?

– Безусловно! Это огромная ответственность. И прежде всего перед болельщиками, которые поддерживали меня даже в самые трудные времена. Причем везде, где бы я ни работал. На финал Кубка Азербайджана, в котором моя "Габала" встречалась с "Нефтчи", прилетело в Баку больше тысячи поклонников "Локо". Очень хочу, чтобы они снова задышали полной грудью, вновь испытали чувство гордости за свой клуб. А для этого нужен результат.

– Вы сознавали, что принимаете команду, которую не готовили к сезону и в комплектовании не участвовали?

– Тренер постоянно рискует. И его увольняют не тогда, когда идет игра и есть очки. А если у нее не все гладко, что-то не получается, необходима встряска, то с тобой расстаются. Так было, когда на мое место пригласили Красножана.

– Недавно в одной из телепрограмм вы сказали, что в ходе переговоров о возвращении в "Локомотив" попросили только одного – "не вмешиваться в свою профессию". А что, разве такое уже случалось?

– В "Локо" такого никогда не было. Здесь все зависит от тренера и того, как он себя поведет с самого начала. О своих отношениях с президентом клуба я всегда договаривался "на берегу". К примеру, с Григорием Суркисом, пригласившим меня в Киев, руководителем высочайшего уровня, расставили все точки над i при первой же встрече. Поэтому потом в работе между нами никогда не возникало никаких недомолвок.

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