Юрий Семин: "Смолов? Главное оружие - вся команда"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что главным оружием железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ против "Краснодара" станет вся команда.

- "Локомотив" вышел на правильную траекторию, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Причины - желание игроков исправить положение, двигаться дальше и набивать очки. В последнее время мы внесли небольшие изменения в тренировочный процесс. Большой акцент делаем на завершении атак и на стандартных положениях.

Смолов? Главное оружие - вся команда. Если все будут агрессивными, будут выполнять поставленные задачи, тогда и для Федора все будет очень хорошо.

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