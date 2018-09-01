18:58 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Смолов? Главное оружие - вся команда"


Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин заявил, что главным оружием железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ против "Краснодара" станет вся команда.

- "Локомотив" вышел на правильную траекторию, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Причины -  желание игроков исправить положение, двигаться дальше и набивать очки. В последнее время мы внесли небольшие изменения в тренировочный процесс. Большой акцент делаем на завершении атак и на стандартных положениях. 

Смолов? Главное оружие - вся команда. Если все будут агрессивными, будут выполнять поставленные задачи, тогда и для Федора все будет очень хорошо. 

Краснодар - Локомотив

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