Юрий Семин: "С первого дня сбора "Локомотив" думает о матчах с "Ниццей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что команда не будет делать упор на физику на первом сборе, который проходит в Испании. По словам специалиста, на этом этапе подготовки важна работа над всеми компонентами.

– С первого дня мы думаем о матчах с "Ниццей". Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Семина. – Выраженного акцента на физику или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведем три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными!

Напомним, первый сбор команды пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. 18 января красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".

На первый сбор "Локомотива" отправился 31 футболист