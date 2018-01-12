На первый сбор "Локомотива" отправился 31 футболист

"Локомотив" отправился на первый зимний сбор, который пройдет в Марбелье, информирует пресс-служба железнодорожников. В Испанию вылетел 31 футболист, включая игроков "Казанки":

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев;

Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Лапшов, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука;

Полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Натхо, Рыбус, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш;

Нападающие: Ари, Галаджан, Корян, Лысов, Эдер.

Напомним, первый сбор команды пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. 18 января красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".

"Локомотив" отправляется на сборы в Испанию//

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