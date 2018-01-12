На первый сбор "Локомотива" отправился 31 футболист

"Локомотив" отправился на первый зимний сбор, который пройдет в Марбелье, информирует пресс-служба железнодорожников. В Испанию вылетел 31 футболист, включая игроков "Казанки":
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев;
Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Лапшов, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука;
Полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Натхо, Рыбус, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш;
Нападающие: Ари, Галаджан, Корян, Лысов, Эдер.
Напомним, первый сбор команды пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. 18 января красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".
"Локомотив" отправляется на сборы в Испанию//
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