Юрий Семин: "Не понимаю, почему "Локо" опять играл лишь один тайм"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что гол, пропущенный его командой в матче 16-го тура чемпионата России с "Томью" (6:1), разбудил железнодорожников. Также, по словам специалиста, хозяевам пришлось сделать две вынужденные замены по ходу встречи, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– "Томь" забила гол, хороший гол, и, видимо, он послужил раздражителем для наших футболистов, – сказал Семин. – После пропущенного мяча мы стали уже играть в футбол. Забили сами хорошие мячи. Много голов – может, нам воздалось за те матчи, когда нам немного не везло в атаке. Но опять же, играли только один тайм - второй, как и в предыдущем матче. Не понимаю пока, почему так происходит. Может, разминаемся не очень хорошо, может, дело в психологии. Наша задача – разобраться.

– Касаев был заменен до перерыва из-за травмы?

– Да. По-моему, у него есть проблемы с коленом. Так бы он с поля не ушел бы. И, возможно, повреждение достаточно серьезное. Уже на 15-й минуте он попросил замену. Михалик также был заменен из-за травмы, только голеностопа. Но он, возможно, в следующем матче сыграть сможет.