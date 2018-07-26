Юрий Семин: "Надеюсь, что в "Локомотиве" еще будет пополнение"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду, что в команде появятся новые игроки

– Еще пополнение ожидается?

– Надеюсь. Суперкубок, Кубок России, чемпионат страны, Лига чемпионов. Без хорошей обоймы игроков такое количество турниров не осилить.

– Тренер Семин всегда удивлял открытиями молодых футболистов. Появление кого из них можно ожидать в новом сезоне?

– Хорошие шансы у игрока группы атаки Миронова, полузащитника Куликова, форварда Тугарева. Если ребята сумеют доказать, что они нужны "Локомотиву" – милости просим в основной состав. Но для этого придется много работать. (Александр ЛЬВОВ)

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